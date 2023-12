Stem Kristof De Greve tot Krak van Middelkerke

Kristof De Greve (39) is vliegtuigtechnicus bij TUI en jeugdtrainer en jeugdcoördinator bij basketbalclub Mibac, waar hij de U8, de U10 en Mibac Two traint.

Kristof is getrouwd met Annelies en vader van twee kinderen, en heeft een groot hart voor vrijwilligerswerk. Als vrijwilliger in de vrije basisschool Sint-Jozef in Leffinge, biedt hij wekelijks extra begeleiding tijdens de les LO aan een leerling met een visuele handicap en springt hij bij waar nodig tijdens uitstappen. Gevraagd naar een reactie op zijn nominatie, zegt Kristof bescheiden: “Ja, ik ben aangenaam verrast. Ik heb geen idee hoe dit tot stand is gekomen. Ik had dit totaal niet verwacht.” (PG)