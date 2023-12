Stem Kristian Neirynck tot Krak van Maldegem

Toen Kristian Neirynck (59) in 2018 de diagnose van multiple sclerose (MS) kreeg, kwam dat hard aan. Maar bij de pakken blijven zitten is niet aan hem besteed. De voormalige zaakvoerder van Tuinen Neirynck richtte de vzw Kristian en MS op, waarmee hij geld inzamelt voor goede doelen. Dit jaar reed hij, ondanks zijn ziekte, in Nederland met zijn handbike de 410 kilometer lange Waterlinieroute van Edam naar Bergen op Zoom. Van daar reed hij nog eens naar Maldegem, goed voor 120 kilometer extra. Financiële steun voor specifieke projecten, waarbij vooraf met verenigingen of organisaties afgesproken wordt hoe en wanneer ze die zullen verwezenlijken, dat is het opzet van Kristians vzw. Meer info op www.kristianenmsvzw.be. (MIWI)

Kristian Neirynck is genomineerd voor Krak van Maldegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Kristian Neirynck