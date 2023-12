Stem Kris Laleman tot Krak van Alveringem

Kris Laleman (49) woont 25 jaar in Izenberge. Hij is tien jaar voorzitter van de kerkfabriek en nog wat langer conservator van de kapel, die elke dag vrij toegankelijk is. “Voor ik naar mijn werk ga, doe ik om tien voor zeven de deur open, om ze ‘s avonds opnieuw te gaan sluiten. ‘s Winters zijn de weekendmissen en doopsels in de kapel. Ik doe er de kerkzorg; priester Jan hoeft enkel zijn kleren aan te trekken en te starten. Ik ben ook bestuurslid en vrijwilliger in het openluchtmuseum. Ik zit aan de inkom, geef wat uitleg en als meubelmaker doe ik er ook regelmatig klusjes. Een deur die sleept of een raam die piept of de kapotte terrasstoelen herstellen: ik doe dat allemaal graag.” (AB)

Kris Laleman is genomineerd voor Krak van Alveringem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

