Stem Koen Verbrugghe tot Krak van Oostrozebeke

Kunstenaar Koen Verbrugghe (55) wordt straks wellicht de meest beroemde inwoner van Oostrozebeke. Op de pas aangelegde rotonde op de Verre Ginste komt een uniek kunstwerk van zijn hand, dat er elke passant aan herinnert dat die het mekka van de motorsport binnenrijdt. Het kunstwerk is zo goed als klaar. Koen is beroepshalve aan de slag als technisch leraar aan het VTI in Deinze. In bijberoep is hij scheppend kunstenaar. “Ik zit nog boordevol culturele en muzikale plannen maar het hoogtepunt dat er straks aankomt is wel de plaatsing van het monument op de rotonde van de Verre Ginste.” Naar verluidt zal dit gebeuren in het voorjaar 2024. (CLY)

