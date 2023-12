Stem Kjenta Vanden Bussche tot Krak van Menen

Een 21-jarige, hippe en frisse verschijning die het hart op de tong heeft. Geen betere manier om Kjenta Vanden Bussche te omschrijven. De studente liet afgelopen jaar haar stem horen toen ze, op weg naar het ziekenhuis, gehinderd werd. Als slechtziende maakt ze gebruik van glijlijnen in het straatbeeld. Helaas gaat niet iedereen daar zo respectvol mee om. Deze Krak-kandidate brak daarom een lans en vroeg om meer respect en begrip voor blinden en slechtzienden. Haar video over haar wandeling naar het ziekenhuis ging in geen tijd viraal. “We zijn slechtziend of blind, we zijn geen aliens. Het enige wat we willen is een beetje begrip!” (CL)

