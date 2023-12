Stem Kimberly Cottignies tot Krak van Lendelede

Kimberly Cottignies (41) wilde als kind al een eigen snoepwinkel en maakte die droom twee jaar geleden waar. Dankzij haar ondernemersgeest en creativiteit én haar gezin dat pal achter haar idee stond. Wat begon met onlineshop De Spekke en is nu ook een fysieke winkel. “We zijn begin 2021 in de coronaperiode online met De Spekke gestart omdat ik mensen kleine gelukjes wou bieden”, zegt ze. Sinds maart van dit jaar is er ook een fysieke winkel. Kimberly is niet alleen een sterke ondernemer, ze veroverde ook haar plaats in de gemeente. De Roefelaars waren welkom in de winkel en als er een evenement georganiseerd wordt in Lendelede is De Spekke van de partij. (IB)

Kimberly Cottignies is genomineerd voor Krak van Lendelede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

