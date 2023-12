Stem Kelly Van Oost tot Krak van Koekelare

Kelly Van Oost (41) is oprichter en voorzitter van vzw Caring Family, een organisatie waar kansarmen en zieke kinderen op de eerste plaats komen. “Op de benedenverdieping van mijn huis aan de Dorpsstraat 9 sta ik altijd paraat om te helpen. Ik werk momenteel als zorgkundige in het wzc Hof Demeersseman in Ichtegem, maar als 24-jarige leefde ik meer dan een jaar op straat in Oostende, Middelkerke en Antwerpen.” Zelf verwachtte ze niet om genomineerd te worden als Krak van Koekelare, maar is daar wel heel blij om. Op kerstavond staat het belangrijkste evenement van het jaar op het programma van haar organisatie, de kerstmaaltijd Caring Family. (PDC)

Kelly Van Oost is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Kelly Van Oost