Stem Katrien Vanheule tot Krak van Lichtervelde

Katrien Vanheule (46) en haar partner Jan Kinds (49) wonen in de Hoogstraat. Katrien heeft twee zonen, Matthijs (16) en Bastiaan (14). Katrien is tandarts. In september ging ze mee met de vzw Together we’re strong naar Oeganda om daar medische zorg te verlenen. “Dit avontuur was tegelijkertijd prachtig, maar ook heel intens en ontluisterend. Het belang van goede zorg is zeer groot en zou geen luxe mogen zijn.” Een team van zes tandartsen dienden rudimentaire zorg toe en verwijderden heel veel tanden. “De dankbaarheid van de bevolking is zeer groot, waardoor je heel veel voldoening haalt uit wat je doet, al is het een druppel op een hete plaat, we brengen hoop.” (JW)

Katrien Vanheule is genomineerd voor Krak van Lichtervelde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

