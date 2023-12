Stem Katrien Claeys tot Krak van Nieuwpoort

Katrien Claeys (61) heeft ruim dertig jaar als thuisverpleegster gewerkt. In april vorig jaar kreeg ze de diagnose longkanker, ondanks haar gezonde levensstijl en het feit dat ze nooit rookte. Als moeder van drie en oma van vier is ze een van de gezichten van de Prolong vzw-campagne, die het stigma rond longkanker wil doorbreken.

“Ik ben echt verrast en blij met de nominatie. Het is bijzonder voor mij, om zo betrokken te zijn bij deze campagne, aangezien ik relatief recent naar Nieuwpoort ben verhuisd. Het is een eer om op deze manier bij te dragen aan bewustwording rond longkanker en te pleiten voor begrip en empathie.” (PG)

Katrien Claeys is genomineerd voor Krak van Nieuwpoort

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



