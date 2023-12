Stem Katrien Bonte tot Krak van Kuurne

Katrien Bonte (58) fleurde het afgelopen jaar Kuurne op met verschillende gedichten. Ze werd namelijk verkozen tot stadsdichter voor het feestjaar van Kuurne. Die rol vervulde ze met verve. Op Facebook plaatste ze altijd al gedichten onder de noemer ‘tekstamentjes’, dus toen Francis aanklopte met de vraag om een jaar Kuurne lang Kuurne te doorspekken met poëzie, kon ze als rasechte Kuurnenaar geen ‘nee’ zeggen. Nu vind je overal haar Kuurnamentjes. “Kort en Bontig is mijn stijl. Ik durf te zeggen: op zijn Kuurns”, aldus Katrien. (TV)

Katrien Bonte is genomineerd voor Krak van Kuurne

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

