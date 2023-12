Stem Katleen Vandewiele tot Krak van Ardooie

Katleen Vandewiele (58) is getrouwd met Philippe Dupon, en de moeder van Laïs en Luka, maar ook een gedreven Chirowietje. “Toen Zuster Beatrix in 1977 de Chiro opstartte, was ik erbij als lid, dan als leidster en nu als volwassen begeleidster. Chiro Edelweiss is een warme en familiale groep. In een dorp is het niet evident om voldoende leiders te vinden die zich elke zondag engageren. Dit jaar is er om de 14 dagen Chiro, maar volgend jaar hopen we weer wekelijks actief te zijn. Ik ben blij dat ik, samen met Dries Duyck, mijn steentje mocht bijdragen als volwassen begeleider. Maar nu maak ik toch graag plaats voor jongeren.” (JM)

Katleen Vandewiele is genomineerd voor Krak van Ardooie Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Katleen Vandewiele