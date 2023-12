Stem Katia Carreweyn tot Krak van Wingene

Het is intussen tien jaar dat Katia Carreweyn (48) aan haakwerk doet en dit volledig ten voordele van Kom op tegen Kanker. Ze denkt nog lang niet aan stoppen. “Toen mijn papa ziek werd en tenslotte stierf aan kanker, wilde ik iets doen om de actie Kom op tegen Kanker te steunen”, vertelt Katia. “Haken was toen een manier om mijn verdriet te verwerken en werd tenslotte mijn passie. Ik besloot om eigen creaties te haken om daarna te verkopen voor het goede doel. Mijn doelstelling is om in de tien jaar dat ik creaties verkoop, 25.000 euro bijeen te krijgen. Op 28 december maak ik bekend of ik dit bedrag bijeen kreeg. De solidariteit motiveert mij om door te doen.” (NS)

Katia Carreweyn is genomineerd voor Krak van Wingene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Katia Carreweyn