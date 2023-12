Stem Kathleen Meurrens tot Krak van Jabbeke

Kathleen Meurrens (37) won in augustus zilver op het Europees kampioenschap G-boogschieten voor slechtzienden. Haar echtgenoot Ruben Vanhollebeke bezorgde ons land goud. “Ik ging voor winst in de finale. Ik wou tevens vermijden om geen score op het bord te hebben… Met 3-6 was ik tevreden. Ik was erg gelukkig dat ik op het podium stond.” Kathleen, afkomstig van Gent, werkt bij het onafhankelijk ziekenfonds Helan in Sint-Andries. Haar sport is haar grote hobby. “Ruben en ik zijn blij dat we het boogschieten voor blinden en slechtzienden op de kaart kunnen zetten. Ik geniet er ook erg van om voor mezelf een doel te stellen en dat ook te halen.” (BC)

Kathleen Meurrens is genomineerd voor Krak van Jabbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

