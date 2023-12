Stem Karel Ackaert tot Krak van Vleteren

Sanctuary De Zonnegloed biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. Er verblijven in totaal zo’n 400 geredde dieren. Samen met zijn partner Lieve De Busscher is Karel Ackaert (54) de bezieler en oprichter van De Zonnegloed. Het dierenpark kreeg de laatste jaren verschillende tegenslagen te verwerken: de coronacrisis, stormschade, wateroverlast.. “Er zijn ook heel veel mooie momenten”, lacht Karel. “Wat deze nominatie betekent voor mij? Het is wel leuk om te weten dat mensen onze inzet en ons werk waarderen. Ik zie het als een deugddoend schouderklopje.” (LBR)

Karel Ackaert is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

