Stem Julien Slembrouck tot Krak van Lo-Reninge

Julien Slembrouck (22) uit Lo was drie jaar bondsleider van KSA Lo, maar zette daar in september een punt achter. “Ik woon al heel mijn leven in Lo-Reninge”, zegt Julien. “Van kinds af aan was ik lid van deKSA en daarna werd ik leider. Vervolgens maakte ik drie jaar met veel plezier deel uit van de hoofdleiding. Ik hoop nog lang in Lo-Reninge te mogen wonen, want hier zijn veel vriendschappen ontstaan. Binnen de jeugdraad van Lo-Reninge blijf ik wel nog altijd actief”, besluit Julien. “Maar nu wil ik eerst mijn studies afwerken. Ik zit in mijn laatste jaar grafische designer.Ik ben uiteraard zeer vereerd met deze Krak-nominatie.” (KVCL)

Julien Slembrouck is genomineerd voor Krak van Lo-Reninge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

