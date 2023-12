Stem Joy Vanmellaerts tot Krak van Meulebeke

Joy Vanmellaerts (28) is in de ruime regio geen onbekende meer. Haar deelnames aan talrijke missverkiezingen en aan Bake Off Vlaanderen hebben haar een status van Bekende Vlaming gegeven. Joy volgde een opleiding voeding en verzorging aan het Sint-Jozefsinstituut in Tielt en deed er nog een jaar bejaardenzorg bij. In 2014 nam ze deel aan de Miss Coast-verkiezing en werd ze door de missmicrobe gebeten. “Verkiezingen als Miss België, Supermodel, Miss Elegance, Miss Fashion en Miss Tattoo volgden elkaar op. Ondertussen werkte ik in de horeca tot ik onlangs besliste om met Joy’s Bakery, gespecialiseerd in het bakken van cupcakes, als zelfstandige ondernemer van start te gaan.” (LB)

Joy Vanmellaerts is genomineerd voor Krak van Meulebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

