Stem Jos Wylin tot Krak van Kuurne

Jos Wylin (69) heeft muziek in de vingers. Al sinds zijn tiende componeert hij zijn eigen melodieën. Op jonge leeftijd kwam hij in contact met Belgisch componist Herman Roelstraete. Hij leerde de kneepjes van het vak en componeerde dit jaar de Kuurnse hymne ter ere van 900 jaar Kuurne. “Ik ben een Kuurnenaar in hart en nieren en ben dan ook vereerd dat mijn stuk de Kuurnse geschiedenisboeken zal ingaan!” In de hymne zitten 39 instrumenten verwerkt en elk instrument moest voorzien worden van de juiste speeltechnieken, dynamiek, klankkleur en balans. Een werk dat heel wat tijd heeft gekost. (TV)

Jos Wylin is genomineerd voor Krak van Kuurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Jos Wylin