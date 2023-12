Stem Joris Veys tot Krak van Meulebeke

Joris Veys (67) kon na zijn studies aan de slag als boekhouder in de psychiatrische kliniek Sint-Jozef in Pittem en werkte er zich op tot administratief directeur. Het gemeenschapsgevoel heeft Joris niet enkel op de werkvloer opgestoken. Als jongere was hij reeds heel bedrijvig in de lokale KLJ-afdeling. In 1982 trad hij samen met Johan Vandewalle toe tot de Markantafdeling van Meulebeke. Hij ontpopte er zich in een mum van tijd tot de ideale secretaris, een functie die hij tot op de dag van vandaag nog steeds met veel inzet uitvoert. “Ik heb altijd gewerkt alsof het voor mezelf was, zowel in het beroeps- als in het verenigingsleven”, stelt hij. (LB)

Joris Veys is genomineerd voor Krak van Meulebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

