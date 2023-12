Stem Joris Vandewynckele tot Krak van Ardooie

Joris Vandewynckele (65) sloot dit jaar zijn loopbaan bij de sportdienst van de gemeente af. Hij is een rasechte Ardooienaar: “Ravotten als Chirowiet, trommelen bij Sint-Cecilia, en vooral sporten. Toen ik twaalf was, sloot ik me aan bij KVC Ardooie en bleef spelen tot mijn 41. Ik speelde acht jaar volley en was tot mijn 55 voetbaltrainer bij Ardooie, Hooglede en Pittem.” In 1983 mocht Joris de sportdienst opstarten. “Ik heb veel initiatieven mogen nemen, en veel sporten en verdienstelijke mensen leren kennen.” Fietsen, korte duurloop en een kaartje leggen zijn nu nog zijn sportieve activiteiten. En hij speelt gitaar bij de covergroep Goe Beezig. (JM)

Joris Vandewynckele is genomineerd voor Krak van Ardooie Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

