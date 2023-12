Stem Joost De Muyt tot Krak van Beernem

Joost De Muyt (62) zette dit jaar zijn professionele activiteiten als chocolatier stop en verhuisde. “Maar ik geef al 30 jaar les bij Syntra en zal dat blijven doen. Het is leuk om mijn passie door te geven. Bovendien kunnen mensen met specifieke wensen nog bij me terecht. Verkopen doe ik echter niet meer. Als ik nog pralines maak, zijn ze om weg te geven. Ik maakte deze zomer tijd voor zaken waar ik vroeger nooit tijd voor had. Ik had al langer een fascinatie voor wijn, nu kon ik eindelijk eens enkele Franse chateaus bezoeken. Ik ben al 30 jaar actief bij Unizo en blijf dat doen. Ik laat het er aan de jeugd, maar als ze me voor iets vragen, steek ik graag de handen uit de mouwen.” (AV)

Joost De Muyt is genomineerd voor Krak van Beernem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Joost De Muyt