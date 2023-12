Stem Jonathan Vandenbussche tot Krak van Deerlijk

Jonathan Vandenbussche (35) uit de Oliebergstraat in Sint-Lodewijk is al vele jaren gepassioneerd door de Japanse krijgskunst iaido. Hij werd dit jaar voor de vijftiende keer Belgisch kampioen in deze allicht voor velen eerder onbekende sportdiscipline. Iaido is de kunst van het snel en vloeiend trekken van het zwaard, gevolgd door een aanval en behoort tot hetbudo. Jonathan is al tien jaar lid van het nationaal team en was al zes keer primus in het Europees kampioenschap. Tijdens de jongste titelstrijd wist hij te promoveren naar zwarte gordel zesde dan. “Leuk deze onderscheiding en vooral meegenomen dat een onbekende sport eens wat aandacht krijgt.” (DRD)

Jonathan Vandenbussche is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

