Stem Joke Hillewaert tot Krak van Brugge

“Ik ben onder de indruk van die nominatie, want ik sta niet graag in de kijker”, bekent opvoedster Joke Hillewaert (45), die een ‘freelance vrijwilligster’ mag genoemd worden. Ze helpt in haar straat, de Graaf de Mûelenaerelaan in Sint-Jozef, bij een bebloemingsactie. Ze wiedde de tuin van een buurvrouw die het na het overlijden van haar man moeilijk had. Samen met buren organiseert ze een rommelmarkt. De ene buur voert de andere naar het ziekenhuis, indien nodig. “Connectie en samenhorigheid tussen buren is heel belangrijk”, stelt Joke. “Mensen zijn snel om een oordeel over iemand te vellen, maar kennen de achtergrond vaak niet. Ik probeer wat zachtheid te brengen. Met elkaar praten, daar begint de psychologische hulp.” (SVK)

Joke Hillewaert is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

