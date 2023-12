Stem Johan Laridon tot Krak van Ardooie

Johan Laridon (56) is de bezieler van De Groene Dreve. Hij vestigde zich in de Stationsstraat, na de brand in de Mgr. Roelensstraat waarbij hij zijn partner verloor. “Heel wat inwoners hielpen mij er bovenop en gaven me de moed om te herbeginnen. Ik ben Ardooie wat verschuldigd en ik wil bijdragen tot een samenhorigheidsgevoel in de gemeente. Kinderen gelukkig maken met sinterklaas, senioren trakteren op een matinee, clubs een onderkomen geven, de gratis Drevefeesten, de wielerwedstrijden van Half Oogst… Dat alles kan ik zeker niet alleen. De Seingevers en het Dream Team zijn trouwe medewerkers bij een aantal activiteiten.” (JM)

Johan Laridon is genomineerd voor Krak van Ardooie Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

