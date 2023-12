Stem Johan Dedeurwaerder tot Krak van Kortrijk

Johan Dedeurwaerder (66) werkte 45 jaar als opvoeder in de bijzondere jeugdzorg. Om kwetsbare jongeren uit het negatieve concept te halen organiseerde hij een 10-daagse staptocht, Ieper-Parijs, in het kader van WOI. “Niemand kan de wereld veranderen, maar iedereen kan de wereld van één iemand veranderen”, vertelt Johan. Johan trok driemaal naar Roemenië ging met een afgedankte bus vol hulpgoederen om onder andere Romazigeuners te ondersteunen. In New York hielp hij elf jaar kampen organiseren voor straatkinderen. Dit jaar ging Johan mee met vzw ‘Belgium Aid’ naar Turkije om er de slachtoffers van de aardbeving te voorzien van voedsel en een luisterend oor. “Aan de zijlijn staan terwijl de nood hoog is, is niet aan mij besteed.” (CH)

Johan Dedeurwaerder is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Johan Dedeurwaerder