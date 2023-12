Stem Johan De Baene tot Krak van Oudenburg

Johan De Baene (68) groeide op in Sijsele en woont al 45 jaar in de Vervlotenweg. Hij is getrouwd met Linda Denduyver en vader van Wim, Valerie en Bert. Johan is opa van vijf kleinkinderen, met een zesde op komst. Hij was dertig jaar postbode, waarvan de laatste zestien in Oudenburg. Koers is zijn passie. Hij is secretaris van WTC Westkerke, signaalgever, organiseert zelf wedstrijden, is lid van de Sportraad, Mooimaker, medewerker van Samana en begeleider bij de Roman Duo Race. “Ik ben ook altijd paraat om de Lenteloop in goede banen te helpen leiden. En ik heb vele jaren gekoerst”, vult Johan nog aan. “Ook gaf ik al 96 keer bloed.” (LIN)

Johan De Baene is genomineerd voor Krak van Oudenburg Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

