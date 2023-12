Stem Joeri Van Doninck tot Krak van De Haan

Joeri Van Doninck (37) van Hotel Les Mouettes was voor onze lezers uit Wenduine een voor de hand liggende keuze, zo blijkt. “Joeri is al sinds jaar en dag levende reclame voor onze badplaats. Jaren actief geweest als bestuurslid van Actief Wenduine, bestuurslid Horeca Vlaanderen en dag en nacht begaan om onze gemeente op de kaart te zetten”, klinkt het. “Ik ben iemand die niet graag met de eer gaat lopen, maar vind dit wel een mooie erkenning voor wat ik inderdaad zoal doe achter de schermen. Ik help waar ik kan en geloof in het gezegde ‘wie goed doet, goed ontmoet’”, aldus Joeri. “Van samenwerken word je als ondernemer meestal beter.” (WK)

Joeri Van Doninck is genomineerd voor Krak van De Haan Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Joeri Van Doninck