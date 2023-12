Stem Joël Verschoot tot Krak van Ingelmunster

Sinds hij in maart 2019 met Armando als eerste ooit een prijsduif voor meer dan één miljoen euro kon verkopen, is Joël Verschoot (67) wereldberoemd in de duivensportwereld. De man bracht zowat zijn hele leven in de duiventil in zijn geliefde Bilkstraat door en kan terugblikken op een ronduit indrukwekkende carrière. Vijf nationale overwinningen en tal van topduiven mag hij op zijn ellenlang palmares noteren. Momenteel loopt een slotveiling waarbij Joël zijn volledige duivenkolonie van de hand doet, want zoon Dieter (38) neemt de fakkel over. “Ik heb een heel mooie duivensportcarrière gehad”, aldus Joël. “Deze Krak-nominatie is een grote eer.” (PVH)

Joël Verschoot is genomineerd voor Krak van Ingelmunster Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

