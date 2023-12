Stem Jeroen Opdebeeck tot Krak van Brugge

“Deze kandidatuur geeft ons de kans om de urgentie van de klimaatcrisis aan de Bruggelingen te duiden”, zegt Jeroen Opdebeeck (71) namens Grootouders voor het Klimaat Brugge. Hij is leraar in basiseducatie geweest en is opa van twee Vlaamse en plusopa van twee Tibetaanse kinderen. “Met enkele vrienden hebben we deze groepering in 2019 opgestart, ter ondersteuning van de jongeren die opkwamen voor het klimaat. Eind november hebben we met 25 Brugse grootouders mee gestapt in de klimaatmars in Brussel. We onderschrijven het Brugs Klimaatplan, zij het met een kritische blik. Brugge haalt haar doel om jaarlijks 1.400 huizen te isoleren niet. De oplossing voor de klimaatcrisis zal sociaal moeten zijn, anders is er geen remedie.” (SVK)

Jeroen Opdebeeck is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

