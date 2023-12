Stem Jeroen Lievens tot Krak van Avelgem

Jeroen Lievens (35) kroonde zich voor het tweede jaar op rij tot Belgisch kampioen charcuterie. In de 43-jarige geschiedenis van de internationale wedstrijd Confrérie des Chevaliers du Goûte Andouille de Jargeau was dat nog nooit gebeurd. “Dit jaar hebben we bevestigd. Toen we de eerste keer wonnen, deed een aantal Duitsers nogal lacherig over ons. Nu hebben ze zoveel leute niet meer als ze ons zien komen (lacht). Ik ben verrast dat ik genomineerd ben voor ‘Krak van je Gemeente’. Ik ben daar heel tevreden mee ben. Vanaf mijn 14 jaar ging ik werken in de vleessector. Ondertussen runnen we al meer dan 12 jaar onze eigen beenhouwerij.” (JC)

Jeroen Lievens is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

