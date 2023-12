Stem Jeppe Remy tot Krak van Kortrijk

Jeppe Remy (22) is projectmedewerker bij WAAK en oud-leider. Ook in het dagelijks leven broedt hij altijd wel op een plan en daarin staat inclusiviteit centraal. Zo was hij initiatiefnemer van een groepsaankoop voor jeugdbewegingen. Acht Kortrijkse jeugdbewegingen kochten materiaal in grote verpakkingen aan voor hun zomerkampen. Op die manier verlicht de financiële druk voor gezinnen en wordt ecologie gestimuleerd. Het initiatief kreeg een positief ontvangst en Jeppe is van plan om ook dit jaar zijn schouders eronder te zetten. De nominatie is voor Jeppe verrassing: “Ik doe dergelijke zaken omdat ik inclusie noodzakelijk vind in onze samenleving. Ik hoop dan ook dat deze nominatie anderen kan prikkelen om hier meer over na te denken.” (SV)

Jeppe Remy is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Jeppe Remy