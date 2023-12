Stem Jens Desmet tot Krak van Bredene

Jens Desmet (32) is zaakvoerder van Tailor on Tour. “Ik maak kledij op maat maar beperk me niet tot het klassieke maatpak. Je kunt bij mij ook casual kledij op maat laten maken. En je kunt daarvoor zowel in mijn atelier als bij je thuis terecht.” Jens startte zijn zaak vier jaar geleden, eerst in bijberoep maar intussen fulltime. Hij is ook al langer lid van de Lokale Raad voor Economie en Toerisme en sinds kort voorzitter van Unizo Bredene. “De afdeling was wat in winterslaap gesukkeld. Met een nieuw bestuur en nieuwe activiteiten (netwerkevents, een groots opgezette nieuwjaarsreceptie) willen we Unizo Bredene nieuw leven inblazen. Hopelijk helpt mijn nominatie hier wat bij.” (MM)

Jens Desmet is genomineerd voor Krak van Bredene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

