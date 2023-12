Stem Jelle Vermoote tot Krak van Diksmuide

Jelle Vermoote (22) reed dit jaar bij de opleidingsploeg Circus-ReUz-Technord. Hij wordt in 2024 prof bij Bingoal WB. Bij deze Belgische pro-continentale formatie in de herkenbare fluogele outfit tekende hij voor twee jaar. In 2023 nam Jelle ook deel aan het EK, waar hij in dienst reed van Gianluca Pollefliet. Op het BK U23 werd hij achtste. Dit jaar kende voor hem ook een zwarte rand, nadat zijn boezemvriend Tijl De Decker verongelukte.

“Het doet deugd dat mijn prestaties beloond worden met een Krak-nominatie”, zegt hij. “Ik hoop dat ik in mijn eerste profjaar sterk kan presteren, ik zal er alvast alles aan doen.” (API)