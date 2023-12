Stem Jelle Vanheste tot Krak van Staden

Jelle Vanheste (37) van interieurbedrijf Mivan maakte in 2022 zijn opwachting in het VRT-programma ‘Andermans Zaken’. Bij Mivan was er, in tegenstelling tot andere deelnemers aan het programma, geen gebrek aan verkoop, maar werd er juist te veel werk aangenomen. Jelle werd er zaakvoerder nadat zijn vader in 2017 uit het leven stapte. “Voor hem was het allemaal te veel geworden en ik was dezelfde weg aan het opgaan”, vertelt Jelle. “Ik was bang dat ik het bedrijf van mijn vader niet gezond kon houden, daarom nam ik alle opdrachten aan. Door mijn deelname aan ‘Andermans Zaken’ heb ik geleerd nee te zeggen. Ik voel me nu ook een stuk beter dan vroeger.” (BCH)

