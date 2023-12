Stem Jef Maertens tot Krak van Diksmuide

Jef Maertens woont in Nieuwkapelle, is getrouwd met Linda Vandaele, heeft twee zonen en twee kleinkinderen. Hij is genomineerd voor het werk dat hij doet voor de gemeenschap in Nieuwkapelle. Hij is 35 jaar lid van het feestcomité waarvan 10 jaar als voorzitter. Hij organiseert de nieuwjaarsreceptie, de kermis, het petanquetornooi, een jeugdwandelzoektocht, rommelmarkt, ruimt het dorp op en bezoekt 70-plussers. Daarbij schrijft, regisseert en acteert hij al 30 jaar bij het Nieuwkapels volkstoneel. Tijdens corona bezocht hij de 80-jarigen. “Ik doe het niet voor de appreciatie wel om mensen samen te brengen. Ik draag deze nominatie op aan het hele feestcomité.” (ACK)

Jef Maertens is genomineerd voor Krak van Diksmuide Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Jef Maertens