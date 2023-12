Stem Jean Vanhoorne tot Krak van Mesen

Bij Okra Mesen is Jean Vanhoorne (78) al 20 jaar voorzitter en hij bouwde de vereniging samen met zijn echtgenote Yvonne Deneut uit tot één van de actiefste verenigingen van Mesen. “Telden we vroeger 50 reizigers op de bus, dan zitten we nu aan 90. En ze komen ook van buiten Mesen om mee te gaan”, zegt Jean. Hij spreekt over een voltijdse dagtaak om alles geregeld te krijgen. “Deze nominatie doet je de vele werkuren vlug vergeten.” Als voormalig directeur van VBS Mesen beschikt Jean nog steeds over het organisatorisch talent om de vereniging te leiden. “Voor mijn 20ste jaar als voorzitter gaf ik een gratis feest voor de leden. Misschien moet ik onder één van de leden wel de persoon zoeken die me nomineerde.” (MDN)

Jean Vanhoorne is genomineerd voor Krak van Mesen Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

