Stem Jean-Pierre Outtier tot Krak van Moorslede

“Ik ben vereerd, maar het gaat niet om mijzelf maar om wat ik kan betekenen”, aldus Jean-Pierre Outtier (66). “Met drie woorden die altijd mijn leven hebben getekend: respect, efficiënt, doeltreffend. De verhalen over oorlogen van mijn vader en grootvader helpen mij te verstaan wat die mensen meemaken. In 2018 waren we op reis in Oekraïne en werden we ontzettend vriendelijk ontvangen. Daarom zet ik mij in als vrijwilliger voor hen. We regelden fietsen, meubels, woonplaatsen… voor hen en ondertussen zijn er veel echte vrienden geworden. Als je blijft geloven in de beste wil van mensen, heb je de kans zaken te verbeteren. Alle lange tochten beginnen met een eerste stapje.” (RV)

Jean-Pierre Outtier is genomineerd voor Krak van Moorslede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

