Stem Jean-Pierre Goethals tot Krak van Beernem

Elke week geeft Jean-Pierre Goethals (71) les aan bijna veertig mensen bij turnclub De Kangoeroetjes. Hij is al sinds jaar en dag vrijwilliger. “Ik heb twee keer kanker gehad en luister nu meer dan vroeger naar mijn lichaam, maar ik blijf graag bezig. Lang stilzitten is zowel aan mij als mijn vrouw niet besteed. Ik zette me lang in voor het jeugdtenniscomité en organiseerde mee het internationaal zang- en dansfestival.” Jean-Pierre organiseerde ook jarenlang acties voor Kom Op Tegen Kanker. “Daar zamelden we op tien jaar tijd bijna 70.000 euro voor in. Maar eigenlijk sta ik niet graag in de belangstelling. Ik werk het liefst op de achtergrond, achter zij die het graag verkondigen.” (AV)

