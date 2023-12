Stem Jean-Paul Van Henis tot Krak van Kortemark

“Sinds 1972 was ik te vinden in het restaurant dat mijn moeder Simonne opstartte in 1972 en in 1988 namen mijn vrouw en ik restaurant Nele over”, aldus Jean-Paul Van Henis (62). Hij is gehuwd met Mieke Vanderschaeghe, die ook mee in de zaak staat. Het iconische familierestaurant, waar vroeger ook nog een frituur bij was, moet na 52 jaar de deuren sluiten. De zaak wordt verkocht en appartementen komen in de plaats van het restaurant waar elke Kortemarkenaar wel al eens ging tafelen. Jean-Paul serveerde in die vijf decennia steeds verse handgesneden frietjes. De mosselen met Spaanse kruiden lokten klanten van heinde en ver naar het Stationsplein. (JDK)

