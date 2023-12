Stem Jarno Dewulf tot Krak van Lendelede

Topjudoka Jarno Dewulf (22) uit de Hulstemolenstraat bouwt al van zijn 6 jaar aan een judocarrière met tal van nationale en internationale successen. Nu is hij als senior nog bij de besten van het land, ook al moet hij judo combineren met een job als zelfstandig tuinaannemer. “Ik zou graag meer tijd vrijmaken voor mijn judotrainingen, maar als zelfstandige kan dat niet. Tenzij ik voldoende geld zou verdienen met judo en dan misschien wel zou kunnen gaan trainen bij de nationale selectie in Antwerpen”, zegt hij.

Jarno bereikte in zijn judocarrière nationale titels en tal van ereplaatsen op Europese tornooien én recent nog een Vlaamse en een Belgische titel bij de seniores. (IB)

Jarno Dewulf is genomineerd voor Krak van Lendelede

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be



Stem nu voor Jarno Dewulf