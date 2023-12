Stem Jana Calus tot Krak van Zwevegem

Jana Calus (23) uit Heestert werd eind september Belgisch kampioen motorcross bij de dames open MCLB. Ze maakt samen met haar vader Kristof deel uit van het officieuze ‘Team Calus’. “Ik ben heel aangenaam verrast dat ik hiervoor in aanmerking kom”, zegt ze. “Dit was toch wel het hoogtepunt uit mijn carrière, na een eerdere tweede plaats. Ik was de regelmatigste van een lang seizoen, dat begon in mei. Voor het kampioenschap zijn er een tiental wedstrijden die in aanmerking komen, met tussenin nog andere die ook punten opleveren. Al tijdens de eerste proef kreeg ik met motorpech af te rekenen. Maar meestal pakte ik de meeste punten.” (ELD)

Jana Calus is genomineerd voor Krak van Zwevegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

