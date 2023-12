Stem Jan Wauters tot Krak van Maldegem

Voor dirigent Jan Wauters (64) is 2023 een jaar om in te kaderen. Met zijn gemengd koor Canticorum, waarvan hij al vijftien jaar dirigent is, bracht hij een huldeconcert met liedjes van Will Tura. Drie keer op rij lieten ze cc Den Hoogen Pad vollopen. Alles bij elkaar woonden liefst 1.100 mensen het concert bij. Maar dat was nog niet alles. Op het laatste concert kwam Will Tura in hoogst eigen persoon langs en zong hij het Mooi, ’t leven is mooi mee. Zowel dirigent Jan Wauters als de koorleden werden door de meester van het Vlaamse lied geprezen voor hun prestatie. Verder scoorde Jan dit jaar ook met het Warmhoflied, dat hij naar aanleiding van Werelddementiedag componeerde voor wzc Warmhof, waar hij ook dirigent is van het Geheugenkoor. (MIWI)