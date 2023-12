Stem Jan Kimpe tot Krak van Kortemark

Jan Kimpe (45) is één van de drijvende krachten achter de tweejaarlijkse Toogmarathon in de gemeente. Hij woont met zijn echtgenote Ann Desnyder en kinderen Jens en Femke in de Spondestraat in Handzame en werkt bij Roularta. “Ik ben bestuurslid van Kortemark Komt Op Tegen Kanker en gaf vorige editie de fakkel door aan mijn zoon Jens. Na vijf edities 24 uur zelf in de kooi te hebben gezeten, werk ik vanaf nu achter de schermen.” En daar is hij bekend als duivel-doet-al. Eind juni dit jaar scoorden ze met de Toogmarathon maar liefst 120.000 euro voor het goede doel. Daarnaast is Jan ook actief in voetbalclub Scoutaboe en is hij een fervent supporter van Blauw-Zwart. (JD)

Jan Kimpe is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

