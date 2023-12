Stem Jacques Dufourmont tot Krak van Menen

Rekkemnaar Jacques Dufourmont (66) is het schoolvoorbeeld van discretie en toch is hij niet uit het culturele weefsel van de stad weg te denken. Als een ware encyclopedie van de lokale geschiedenis speelde hij een cruciale rol bij het opzoekwerk rond de struikelstenen. Gepassioneerd door cultuur is hij ook de drijvende kracht tijdens de wedersamenstellingen die de Breugelfeesten maken tot wat ze zijn. Hoewel hij ondertussen zijn tienerjaren al lang achter zich heeft gelaten, blijft hij jong van geest en kan hij de jeugd prikkelen voor geschiedenis. “Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd die te herhalen!”, geeft hij aan. (CL)

Jacques Dufourmont is genomineerd voor Krak van Menen Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

