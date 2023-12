Stem Jacqueline Herkelbout tot Krak van Mesen

Jacqueline Herkelbout (70) is al twee jaar op vrijwillige basis verbonden aan de Mesense bibliotheek. Elke woensdag en elke zaterdag is ze trouw op post voor de Mesense lezers. “En op maandag komen de schoolkinderen langs”, legt Jacqueline uit.

Het vrijwilligerswerk in de bibliotheek doet Jacqueline terugdenken aan haar actieve loopbaan, toen was ze attractiemedewerkster in Bellewaerde Park. “Ik word opgewekt en blij als ik een babbeltje kan slaan. Het doet plezier dat ik daarvoor gewaardeerd word en zo genomineerd werd voor de Krak van Mesen”, aldus Jacqueline.

In het verleden was Jacqueline één van de Mooimakers van Mesen tot ze in 2016 tijdens het opruimen ten val kwam in de gracht en haar pols brak. (MDN)