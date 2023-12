Stem Ivonne Stragier tot Krak van Wevelgem

Wie ooit iets ging drinken in de kantine van SV Wevelgem City zal daar verwelkomd zijn door Ivonne Stragier (85). Door iedereen op de club liefdevol en tegelijk respectvol ‘Vonneke’ genoemd. “Ik deed er meer dan pintjes tappen. De spelers van de B-ploeg verzamelden hier voor de match voor een koffie en een babbel.” Als er moest gepoetst of gewassen worden, kon men ook bij Vonneke terecht. Was er een spaghettifestijn of ander feest op de club? Vonneke stond achter de kookpotten. Aan het eind van vorig voetbalseizoen hield ze er na 34 jaar mee op. “Vonneke is een van de uithangborden van de club”, klinkt het. (SL)

Ivonne Stragier is genomineerd voor Krak van Wevelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Ivonne Stragier