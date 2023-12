Stem Isabelle Vandemaele tot Krak van Oostende

Isabelle Vandemaele is al 10 jaar actrice en woordkunstenares. Een stap die ze zette na zes jaar les ‘woord en drama’ aan het conservatorium. Ze debuteerde met poëzie, is auteur en actrice van de monologen. Dit jaar schreef ze De Oestereetster vertelt over de vrouwen in het leven van James Ensor. “In al mijn werk zet ik de vrouw op een voetstuk. Ik vertel steeds vanuit het standpunt van de vrouw”, zegt de kunstenares. Tijdens de pandemie bracht ze, gewapend met een megafoon, persoonlijke boodschappen aan huis. Tot op vandaag is ze actief als dichter aan huis. Ze toert in heel Vlaanderen. Over haar nominatie voor Krak: “Dat raakt me emotioneel. Want mijn hart ligt in Oostende en door de inwoners genomineerd worden, is een hele eer.” (EFO)

Isabelle Vandemaele is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Isabelle Vandemaele