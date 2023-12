Stem Isabelle Keppens tot Krak van De Panne

Isabelle Keppens (49) koos ervoor om na een jarenlange succesvolle carrière in de cosmeticasector verpleegkunde te gaan studeren. “Als mama van drie kinderen zat ik weer op de schoolbanken! Tijdens een stage in mijn laatste jaar belandde ik in Villa Rozerood (VR). Iedere student zou deze manier van zorgverlening moeten leren kennen! Nog elke dag ben ik heel blij dat ik deze warme organisatie heb leren kennen. Het is geweldig om deze unieke zorg op maat en een luisterend oor te kunnen bieden aan zwaar zieke kinderen en hun gezin. Ik voel me geen krak; ik ben maar een deeltje van een heel team ‘kraks’ dat zich elke dag inzet voor deze gezinnen.” (MVO)

Isabelle Keppens is genomineerd voor Krak van De Panne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Isabelle Keppens