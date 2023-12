Stem Isabelle Deceukelier tot Krak van Wevelgem

Isabelle Deceukelier (66) woont in de Overheulestraat in Moorsele. Haar grote hobby is bakken en koken. Bijna dagelijks is zij in de weer voor hun gezin, waar zij ook veel zorgt voor haar kleinkind dat lijdt aan een aangeboren immuunstoornis. “Daarnaast bak ik in het woonzorgcentrum voor verschillende afdelingen. In lokaal dienstencentrum Martha begeleid ik bakworkshops.” Klaaskoeken, pistolets, begrafenistaart of zuurdesembrood, niets is haar te veel. Oliebollennamiddag of wafelelenbak? Isabelle is paraat. Ook in het initiatief ‘Samen Koken’ dat mensen die te veel alleen moeten koken, samenbrengt om een smakelijke maaltijd te bereiden, houdt zij de pollepel vast. (HV)

Isabelle Deceukelier is genomineerd voor Krak van Wevelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

