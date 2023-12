Stem Ingrid Verhelst tot Krak van Kortrijk

Ingrid Verhelst (64) heeft sinds 2016 jongdementie maar blijft positief in het leven ook al is dat niet eenvoudig. Ingrid woont nu een jaar in ‘Het Portiek’, een afdeling speciaal voor jongdementen van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk. Ze wil het taboe van jongdementie doorbreken. “Er zijn veel mensen die niets van de ziekte afweten en ons afwijzen”, zegt Ingrid. In 2019 schitterde Ingrid al in ‘Iedereen Beroemd’ tijdens de vuurdoop indoor skydiven. Ingrid stond ook op het toneel met de voorstelling “De Loteling” waar mensen met jongdementie hun verhaal vertelden en dit voorjaar schitterde Ingrid in ‘Restaurant Misverstand’ op TV1. En ja: “Ik pak alles mee wat voor mij nog doenbaar is en binnen mij mogelijkheden ligt.” (KD)

Ingrid Verhelst is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

