Stem Ingrid Lava tot Krak van Middelkerke

Het levensverhaal van Ingrid Lava (71) is er een van toewijding aan de gemeenschap en liefdadigheidswerk. Na haar humaniora in Immaculata De Panne werd ze kinderverzorgster en verpleegster. Vele jaren was ze de drijvende kracht achter de Onze-Lieve-Vrouweprocessie in Leffinge. Nu besteedt Ingrid haar tijd aan vrijwilligerswerk en de zorg voor haar kleinkinderen. Ze is vrijwilliger bij Samana Leffinge, een organisatie die zich richt op mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers. Over de nominatie zegt Ingrid: “Ik ben verrast en blij dat mijn werk wordt geapprecieerd. Mijn toekomstplannen? Gezond blijven en mensen helpen waar ik kan.” (PG)

Ingrid Lava is genomineerd voor Krak van Middelkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

